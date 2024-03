Gay Pride, Baldassarre: Regione Lazio garantisce diritti di tutti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le parole del portavoce del Roma Pride contro la Regione Lazio e il Presidente Rocca sono gravi, violente e pretestuose.

Questa maggioranza non è contro i diritti e non vuole discriminare nessuno, ma non può avallare manifestazioni che oggettificano i corpi e che rivendicano pratiche illegali che puntano alla mercificazione dei bambini.