Gaudino dirige concerto bande giovanili di ‘Canta, Suona e Cammina’

L’evento animerà il 13 dicembre la parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, con colonne sonore e musiche natalizie

La forza della musica come strumento di crescita, riscatto e comunità prenderà forma in un nuovo concerto che vedrà protagonisti i giovani musicisti delle bande di ‘Canta, Suona e Cammina’ diretti dal M° Roberto Gaudino.

L’evento, in programma il 13 dicembre alle ore 19:00 presso la parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, è ad ingresso gratuito e riunirà una rappresentativa delle otto bande musicali coinvolte, con una prevalenza di esecutori provenienti dalla sezione senior del progetto, composta da ragazzi che negli anni hanno sviluppato competenze avanzate grazie a un intenso percorso formativo.

Il concerto nasce con l’obiettivo di avvicinare nuovi giovani all’esperienza della banda musicale in un territorio segnato da fragilità sociali.

Il parroco Don Fulvio Stanco accoglierà in piazza Capri la comunità per un momento di condivisione musicale in una delle parrocchie coinvolte dal 2019 nel progetto – avviato nel 2014 – cuore dell’iniziativa Musica nei Luoghi Sacri, frutto della collaborazione tra la Curia Arcivescovile di Napoli e la Regione Campania, realizzato con il coordinamento di Scabec (DGR 616/2024 – FSC 2021/2027) e la curatela scientifica della Fondazione Fare Chiesa e Città, con il coordinamento didattico a cura di ‘Le Nuvole’ con il M° Eugenio Ottieri, il coordinamento degli educatori a cura della prof.ssa Anna Angellotto e il coordinamento organizzativo della dott.ssa Maria Amelia Castagnaro.

La serata durerà circa un’ora e sarà articolata in due parti: nella prima saranno eseguite celebri colonne sonore come ‘The Addams Family’, ‘La vita è bella’, ‘Spiderman’, ‘Pirati dei Caraibi’, ‘Pantera Rosa’ e ‘Harry Potter’; nella seconda verranno proposti brani della tradizione natalizia, tra cui ‘Somewhere in my memory’, ‘Christmas Overture’, ‘Astro del ciel’, ‘Tu scendi dalle stelle’, ‘Gli angeli nelle campagne’, ‘Happy Xmas’, ‘Bianco Natale’, ‘Jingle Bells’ e ‘All I Want for Christmas’.

È prevista, inoltre, una breve performance di una rappresentativa delle bande musicali di Barra e di San Giovanni a Teduccio.

Grazie al progetto ‘Canta, Suona e Cammina’, oltre 350 giovani musicisti fanno oggi parte di 8 bande musicali locali che coinvolgono realtà parrocchiali di Napoli – San Giovanni a Teduccio, Porta Capuana, Porta Grande Capodimonte, Barra, Scampia – e dei comuni di Afragola, Ercolano e Pompei, territori segnati da forti criticità sociali ed educative.

Il percorso rappresenta per questi ragazzi un’opportunità concreta di crescita e riscatto, favorendo l’inclusione e la valorizzazione dei talenti attraverso la musica.

Le bande accolgono anche quest’anno nuovi iscritti tra gli 8 e i 15 anni.