Gatti Mézzi, debutta al Puccini di Firenze il tour teatrale 2026

Tre date e un disco dal vivo in edizione limitata, per celebrare il ritorno della band pisana

Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale.

La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, sarà in concerto martedì 13 gennaio al Teatro Puccini, primo appuntamento del Tour nei Teatri 2026.

I biglietti – posti numerati da 20 a 30 euro – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana.

Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi, spiegano:

Non si poteva finì così, il tour estivo è stata una ganzata vera, ma non c’è niente di più bello dei vostri sorrisi e abbracci. Noi si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa, cercheremo di darvi qualcosa di più, e poi ci s’è preso gusto.

Un ritorno alle origini, alla dimensione più autentica e raccolta che ha sempre caratterizzato l’anima profonda dei Gatti Mézzi: il nuovo progetto teatrale celebra il legame indissolubile con il loro pubblico, costruito negli anni con passione, ironia e una straordinaria capacità di raccontare storie. Tutto impreziosito da quella spontaneità che li contraddistingue.

La cifra resta il cantautorato irriverente e colto dei Gatti Mézzi, il repertorio sarà rinnovato da brani che tornano dopo anni.

Ma le novità non finiscono qui. La grande sorpresa per tutti gli appassionati sarà la pubblicazione, a gennaio, di ‘Live in Pisa’, un disco in edizione limitata: un oggetto prezioso che rappresenta un’istantanea fedele e vibrante dell’iconico concerto in Piazza dei Cavalieri, catturandone l’essenza, l’energia e la magia di un segmento irripetibile nella storia della band.

Registrato durante i concerti dell’estate 2025 da Mirco Mencacci, produttore storico della band, Struscioni, 2009 e Berve fra le berve, 2011, il progetto nasce da una collaborazione con la storica Egea Records, punto di riferimento indiscusso della world music e della musica popolare in Europa.

Il disco rappresenterà la prima pubblicazione della collana Musiche Metropolitane Etichetta, dedicata alla musica suonata dal vivo dagli artisti dell’agenzia di Luca Zannotti, in collaborazione con Le Vele di Egea Records.

Una grande rivelazione talvolta è in un lampo, altre volte richiede sedimentazione, tempo… quasi dieci anni.

Con queste parole dei Gatti nasce l’idea di restituire al pubblico, dopo un ritorno lungo un decennio, il percorso di maturazione che ha portato la band pisana a riscoprire se stessa e la propria musica con occhi diversi.

Un disco che non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio racconto: una narrazione che attraversa dieci anni di cambiamenti, crescita e riscoperta. Un percorso che racchiude perfettamente l’evoluzione artistica della band, dalle radici popolari e territoriali fino alla consacrazione teatrale, senza mai perdere autenticità e capacità di emozionare.

La musica dei Gatti Mézzi è un ponte tra passato e presente, un dialogo continuo tra le radici linguistiche del territorio toscano e le sonorità contemporanee, tra dialetto e temi sociali.

Un intreccio articolato che ha ispirato una generazione, fornendo immagini e celebrando personaggi ai margini, fino a diventare iconico. Un’operazione artistica di grande spessore che conferma la band come uno dei progetti più interessanti e originali della canzone italiana.

Nel disco, accanto a Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi, hanno suonato gli storici collaboratori Matteo Consani, Matteo Anelli e Mirco Capecchi: musicisti di straordinaria sensibilità che da anni contribuiscono ad arricchire l’identità musicale della band.

Un ensemble raffinato, in cui ogni elemento trova il proprio spazio e l’alchimia collettiva genera quella magia che solo le grandi formazioni sanno creare.

Riflettendo su un’estate che rimarrà impressa nella memoria collettiva del gruppo e dei fan, il tour del ritorno ha confermato la caparbietà espressiva e l’originalità di una proposta artistica unica nel panorama musicale italiano, dentro una dimensione raccolta e preziosa che valorizza la cifra stilistica dei Gatti Mézzi, su cui scorrono personaggi e leggende di una Toscana d’altri tempi.

Dopo la data inaugurale, il tour nei teatri dei Gatti Mézzi proseguirà il 13 febbraio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il 20 febbraio alla Città del Teatro di Cascina.