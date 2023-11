Garisenda, Borgonzoni: ‘La Torre a rischio dal 2019’

Riceviamo e pubblichiamo.

È gravissimo che fin dal 2019 si sappia che la torre è in pericolo e che per quasi cinque anni non si sia fatto niente per mettere in sicurezza torre e persone.

Se la Soprintendente non mi avesse allertato, giustamente preoccupata dagli inspiegabili ritardi per la messa in opera di un piano per contrastare l’aggravamento delle condizioni della torre, forse avremmo fatto i conti con crolli e danni anche a passanti.

Di questa inerzia il Comune dovrà rispondere.