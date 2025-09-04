Garavaglia: Addio a Giorgio Armani, orgoglio di Milano capitale moda

Riceviamo e pubblichiamo.

Giorgio Armani è stato un punto di riferimento per Milano e per il mondo. La sua eleganza sobria, il rigore creativo, la capacità di interpretare il tempo rimarranno nella storia.

Oggi perdiamo un genio della moda: un’icona di stile e creatività, la cui visione ha incarnato l’eleganza e la raffinatezza del Made in Italy.

Armani ha lavorato fino all’ultimo giorno con passione e determinazione: la sua eredità culturale, imprenditoriale e artistica continuerà a vivere nella città e nel cuore di chi ne ha ammirato il genio.

La sua storia dimostra la forza del talento italiano, capace di conquistare il mondo, restando fedele alle proprie radici.