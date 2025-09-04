Garavaglia: Addio a Giorgio Armani, orgoglio di Milano capitale moda

Il Consigliere: ‘La sua storia dimostra la forza del talento italiano, capace di conquistare il mondo, restando fedele alle proprie radici’
Riceviamo e pubblichiamo.
Oggi perdiamo un genio della moda: un’icona di stile e creatività, la cui visione ha incarnato l’eleganza e la raffinatezza del Made in Italy.
Giorgio Armani è stato un punto di riferimento per Milano e per il mondo. La sua eleganza sobria, il rigore creativo, la capacità di interpretare il tempo rimarranno nella storia.
Così Christian Garavaglia, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.
Armani ha lavorato fino all’ultimo giorno con passione e determinazione: la sua eredità culturale, imprenditoriale e artistica continuerà a vivere nella città e nel cuore di chi ne ha ammirato il genio.
La sua storia dimostra la forza del talento italiano, capace di conquistare il mondo, restando fedele alle proprie radici.