Garau e Sorì sostengono ‘Natale al Santobono’ di Artis Suavitas

Il 21 dicembre pizza solidale e asta benefica da Olio & Basilico per i bambini ricoverati

Gusto, arte, cultura e tanta solidarietà, sono queste le coordinate tracciate dal M° Giacomo Garau che, con il supporto di Sorì, eccellenza del comparto lattiero caseario, giovedì, 21 dicembre 2023, ospita presso Olio & Basilico di Calvi Risorta (CE), la maratona benefica ‘Natale al Santobono – un libro per un sorriso’, organizzata da Artis Suavitas Aps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, in collaborazione con la Fondazione ‘Santobono Pausilipon onlus’.

Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, presso i due presidi ospedalieri dell’AORN ‘Santobono – Pausilipon’ di Napoli, sono allestite, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due ‘Stanze delle Meraviglie’, all’interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere l’atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, anche all’interno di una realtà ospedaliera.

Una maratona benefica che, per questa edizione, si avvale anche del sostegno di tre eccellenze italiane di prestigio internazionale come Carolina Kostner, la regina del pattinaggio artistico su ghiaccio, il M° Giovanni Allevi, Compositore e Pianista, il M° Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo.

Afferma il M° Giacomo Garau, patron di Olio & Basilico:

Quella di giovedì si configura come una bellissima serata benefica, fortemente voluta insieme a me dall’azienda Sorì, che ha deciso di affiancarmi per sostenere la meritoria iniziativa di Artis Suavitas APS e della Fondazione Santobono Pausilipon onlus.

Parte del ricavato di questo momento, sarà devoluto all’iniziativa ‘Un libro per un sorriso’ a favore dei bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’AORN ‘Santobono Pausillipon’ di Napoli.

Durante la serata, inoltre, sarà indetta un’asta benefica, nel corso della quale gli ospiti potranno aggiudicarsi una maschera dello scultore e pittore napoletano Lello Esposito, alcune delle opere di Domenico Sepe e di altri artisti che affiancano il progetto.

Ovviamente, l’intero ricavato dell’asta sarà devoluto all’iniziativa Natale al ‘Santobono – un libro per un sorriso’.

Sorì, che affianca il M° Giacomo Garau nella maratona benefica, opera nel settore caseario dal 1868. La famiglia Sorrentino, giunta alla quinta generazione, continua ad essere a capo dell’attività specializzata nella produzione casearia d’eccellenza con uno stabilimento produttivo di 5.000 mq coperti e 30.000 mq totali, che rappresentano oggi una realtà di riferimento nel panorama produttivo bufalino e vaccino tradizionale campano.

Nell’ambito di ‘Natale al Santobono’ è già partita la raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentata la ‘libreria speciale permanente’, creata tre anni orsono da Artis Suavitas APS presso i due presidi pediatrici, uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie, un posto in cui i bambini potranno scegliere il loro libro preferito, pagandolo semplicemente con un sorriso.

Chiunque volesse sostenere l’iniziativa a favore dei bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’AORN ‘Santobono – Pausilipon’ di Napoli, può donare liberamente, cliccando su https://gofund.me/f5f23eff.

Così come hanno deciso di fare Giacomo Garau e Sorì, affiancano Artis Suavitas APS autorevoli esponenti del mondo dell’Arte, della Cultura, dello Sport e dell’Imprenditoria, tra i quali ricordiamo: Carolina Kostner, pattinatrice artistica; M° Giovanni Allevi, compositore e pianista; M° Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo; il direttore artistico Ciro Palumbo, pittore e scultore; Angelo Barile, pittore; Maddalena Barletta, pittrice; Alessandra Carloni, pittrice; Dario Caruso, scultore; Luca Dall’Olio, pittore; Lello Esposito, scultore; Antonella Fusha, pittrice; Jacopo Mandich, scultore; Domenico Sepe, scultore; Michele Stanzione, fotografo, e Gino De Vita, artista.