Gaming online: consigli per diventare giocatori professionisti

Entrare nel mondo del pro gaming può rappresentare un percorso appassionante e ricco di gratificazioni, ma non si tratta ovviamente di un’impresa facile.

Richiede infatti elementi come la dedizione, la strategia e soprattutto la capacità di acquisire nuove abilità grazie ad un allenamento costante.

Nella guida di oggi, dunque, ci concentreremo sui consigli più utili per chi desidera diventare un giocatore professionista, così da capire esattamente quali sono gli elementi chiave per raggiungere il successo in questo ambito.

Scegliere il videogioco

Il primo passo per intraprendere la carriera di pro gamer è scegliere con attenzione il videogioco sul quale focalizzarsi. Si tratta di uno step che può fare realmente la differenza, anche se in tanti non lo capiscono. Non tutti i giochi sono adatti per il nostro stile o per i nostri obiettivi.

Per prima cosa, bisogna scegliere un gioco che possa piacerci, e non è scontato. Dovremo trascorrere molte ore al giorno alla console o al PC, quindi è essenziale che si mantenga una componente votata al divertimento, altrimenti perderemo rapidamente interesse e motivazioni.

Inoltre, è di fondamentale importanza focalizzarsi su un solo gioco alla volta. Si tratta di una regola che vale anche per chi si dedica ai casino online, visto che mettere troppa carne al fuoco potrebbe limitare la nostra crescita su un determinato videogame.

Ovviamente è preferibile concentrarsi su un videogame adatto alle nostre abilità. Per fare un esempio concreto, se non si ha esperienza con il poker online non ha molto senso lanciarsi in questa attività con lo scopo di farlo diventare un lavoro. Un discorso simile può essere applicato a chi ama i giochi di strategia, ma commette l’errore di dedicarsi ad altre nicchie come lo sport o gli sparatutto in prima persona.

Far parte di una community

Frequentare forum e gruppi dedicati al gioco da noi scelto ci darà la possibilità di legare con altri appassionati, di scambiarsi opinioni e consigli, e di crescere molto più rapidamente.

L’interazione con gli altri membri della community può stimolarci a far meglio, prendendo spunto anche dagli stream dei pro player più famosi, che pubblicano tantissime dirette su su social come Twitch, Instagram, Facebook e ovviamente YouTube.

Osservare i big in azione, inoltre, significa acquisire nuove tecniche e strategie di gioco, oppure affinare quelle che già si posseggono. Una community può rappresentare anche un ottimo trampolino di lancio, per farsi conoscere nel mondo del pro gaming.

Partecipando attivamente alle discussioni, contribuendo con i consigli e mostrando le proprie abilità, si potrebbe attirare l’attenzione di altri giocatori o squadre in cerca di nuovi talenti.

Allenarsi e mettersi alla prova

Per diventare un professionista del gaming, non basta avere la passione o il talento. Bisogna allenarsi con regolarità e costanza, come avviene in ogni disciplina sportiva, dato che spesso si parla di eSports.

Ogni sessione di gioco deve essere vista come un’opportunità per migliorare le proprie abilità, affinare le proprie strategie e capire come gestire le varie situazioni che possono presentarsi in game.

Ma l’allenamento da solo non basta, perché ad un certo punto bisogna anche mettersi alla prova partecipando ai tornei. Vincere almeno all’inizio non deve essere l’obiettivo primario: ciò che conta è esordire in partite molto competitive, dove ogni mossa può determinare l’esito finale.

In sintesi, è importante prendere confidenza con un ambiente che mette sotto pressione, così da accumulare esperienza sul campo.

Si tratta di un’occasione formativa di grande valore, che permette di misurare i propri progressi in modo oggettivo, e di confrontarsi con i migliori giocatori del settore.

Come detto, poi, partecipare ai tornei può diventare anche un’opportunità per farsi conoscere e per attirare le attenzioni dei team pro. Molte squadre e organizzazioni, difatti, prendono parte a questi eventi per cacciare i talenti emergenti.