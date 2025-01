‘Game Changers’: MICAM lancia la sua nuova campagna di comunicazione

In vista dell’attesissima edizione dal 23 al 25 febbraio a Fiera Milano, il nuovo concept creativo ha come obiettivo quello di raccontare la maestria e l’innovazione del settore calzaturiero italiano nel mondo, conferma del simbolo del Made in Italy

Innovatori, resilienti, in grado di riscrivere il passato senza dimenticare la tradizione.

I calzaturieri sono così e MICAM, il Salone Internazionale della calzatura in programma a Fiera Milano dal 23 al 25 febbraio prossimi, scende in campo con una nuova campagna di comunicazione per promuoverne l’eccellenza.

Dichiara con orgoglio Giovanna Ceolini, Presidente di MICAM e di Assocalzaturifici:

Abbiamo deciso di dedicare la comunicazione istituzionale della manifestazione, alle persone straordinarie che animano dall’interno il settore calzaturiero con una maestria, una competenza e una sapienza che lasciano il segno. I calzaturieri sono i custodi di una tradizione antica, ma al tempo stesso i protagonisti di un’innovazione costante: stagione dopo stagione, trasformano questa eredità introducendo nuovi materiali, tecniche all’avanguardia e anticipando con audacia le tendenze del design e dello stile con uno sguardo verso la sostenibilità. Sono loro a riscrivere le regole del gioco. È per questo che vogliamo celebrarli come veri e propri ‘Game Changers’, ponendo questo concetto al centro della nuova campagna di comunicazione.

Essere ‘Game Changers’ significa porre al centro nuove idee e essere pronti a creare ed innovare le dinamiche del mercato, la vera dimensione critica del cambiamento.

Proprio per questo MICAM celebra tutte le più importanti aziende del settore manufatturiero delle calzature, che investono nell’innovazione, ed esplorano i nuovi orizzonti per rendere ancor più distintivo e unico un settore sempre in evoluzione.

I retailer e i produttori di questo settore unico sfidano giorno dopo giorno, edizione dopo edizione le convenzioni del passato comprendendole a fondo per innovarle e la manifestazione vuole rafforzare la sua posizione come punto di riferimento per tutti coloro che guardano al futuro con attenzione, capaci di essere resilienti davanti alle difficoltà, pronti a reinventarsi ogni volta per affrontare con coraggio, determinazione e grande passione ogni nuova sfida.

L’appuntamento con MICAM Milano è dal 23 al 25 febbraio a Fiera Milano.