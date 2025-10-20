Gambling e sicurezza: l’obiettivo è potenziare le difese informatiche

Negli ultimi anni il settore del gioco d’azzardo online è diventato uno dei principali bersagli degli attacchi informatici.

La crescita del mercato ha attirato non solo i nuovi utenti, ma anche le organizzazioni criminali. Queste ultime hanno iniziato a sfruttare massicciamente le falle di sicurezza dei portali e i comportamenti poco attenti dei giocatori, con lo scopo di compromettere dati e account.

Ecco un approfondimento sui numeri principali e sulle informazioni più utili per evitare problemi.

Hackers e gioco online: i numeri

Nel 2023 il comparto globale dei giochi d’azzardo ha superato i 200 miliardi di dollari di valore, mentre i danni causati dalle intrusioni informatiche negli ambienti digitali legati all’iGaming hanno raggiunto quota 12 miliardi.

Numeri di tale portata dimostrano che la cyber sicurezza rappresenta una priorità strategica tanto per gli operatori quanto per i fornitori di servizi.

Le tecniche d’attacco sono diventate sempre più sofisticate. Tra le più diffuse si registrano il phishing, i malware e il credential stuffing. I malware si nascondono spesso nelle app non ufficiali o nei file scaricati dai siti Torrent, mascherati come tool che promettono vantaggi nei giochi.

In realtà installano codici malevoli capaci di rubare le credenziali utente, o di monitorare le attività tramite i keylogger.

Essendo molto diffusi, è importante fare attenzione, magari affidandosi alle risorse online più esperte. C’è ad esempio chi trova nuovi casino sicuri leggendo le guide dei blog specializzati, dove è possibile reperire le recensioni di tutti i siti di gambling certificati e sicuri.

Occhio anche al credential stuffing, che sfrutta le banche dati provenienti dalle violazioni precedenti per testare in modo automatico milioni di combinazioni di nomi utente e password.

Le altre informazioni da conoscere

Gli account legati ai metodi di pagamento digitali, non protetti dai sistemi di autenticazione a più fattori, risultano particolarmente esposti. In diversi casi i criminali hanno approfittato delle transazioni non verificate per sottrarre fondi o per riciclare denaro, attraverso i micro-pagamenti integrati nei giochi.

Anche l’uso delle botnet consente di automatizzare le intrusioni su larga scala, coordinando migliaia di dispositivi compromessi che vengono impiegati per tentativi massivi di accesso, o per diffondere ulteriori infezioni.

Un’altra minaccia sono le app non autorizzate, spesso presentate come versioni alternative o con funzioni aggiuntive. Gli utenti che le installano rinunciano involontariamente ad ogni garanzia di sicurezza, permettendo l’accesso ai propri dati personali e alle credenziali memorizzate sul dispositivo.

Lo stesso avviene quando si clicca sugli URL sconosciuti che conducono a siti malevoli, progettati per sottrarre informazioni o installare software nocivi (phishing).

Conclusioni

Le piattaforme devono investire in infrastrutture capaci di rilevare le anomalie in tempo reale, implementando dei sistemi di monitoraggio basati sull’intelligenza artificiale per identificare anzitempo i comportamenti sospetti.

Allo stesso modo occorre limitare le vulnerabilità dei sistemi, riducendo la possibilità per gli hacker di sfruttare gli errori di configurazione o le falle nella programmazione.

Un approccio proattivo, che possa includere le simulazioni e i controlli di sicurezza multilivello, consentirebbe di anticipare la maggior parte degli scenari critici prima che possano trasformarsi in vere e proprie emergenze.