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Gallicano (LU), contributo per palestra ICS e impianti sportivi

Di
Redazione
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palestra

A disposizione 100 mila euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Previsto dalla Regione, nella seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2028, un contributo straordinario di circa 100 mila euro per il Comune di Gallicano, in provincia di Lucca, che servirà a concorrere alle spese per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale e degli impianti sportivi comunali.

Il Presidente Eugenio Giani ha spiegato:

Mettiamo a disposizione del Comune una somma importante che consentirà di cofinanziare l’acquisto di attrezzature per la palestra dell’ICS del tabellone segnapunti, di materassi e arredi per gli spogliatoi e dell’infermeria.

Oltre che per una tribuna prefabbricata e di altri elementi necessari per lo svolgimento delle attività.

Un segnale concreto dell’attenzione della Regione verso lo sport come strumento di crescita e socializzazione per i nostri giovani.

Soddisfatto anche il Consigliere Vittorio Salotti:

Per questo risultato raggiunto dopo aver seguito la pratica fin dall’inizio, raccogliendo la sollecitazione del Sindaco di Gallicano.

Un contributo importante per un’opera che, oltre alla scuola, garantirà a molte associazioni del territorio un luogo dove poter praticare sport, per giovani e meno giovani.

È una risposta concreta per la scuola e per tutta la comunità di Gallicano, confermando la capacità della Regione di collaborare con i Comuni per trasformare i progetti in opere realmente fruibili dai cittadini.

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