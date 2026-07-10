Gallicano (LU), contributo per palestra ICS e impianti sportivi

A disposizione 100 mila euro
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Previsto dalla Regione, nella seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2028, un contributo straordinario di circa 100 mila euro per il Comune di Gallicano, in provincia di Lucca, che servirà a concorrere alle spese per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale e degli impianti sportivi comunali.
Il Presidente Eugenio Giani ha spiegato:
Mettiamo a disposizione del Comune una somma importante che consentirà di cofinanziare l’acquisto di attrezzature per la palestra dell’ICS del tabellone segnapunti, di materassi e arredi per gli spogliatoi e dell’infermeria.
Oltre che per una tribuna prefabbricata e di altri elementi necessari per lo svolgimento delle attività.
Un segnale concreto dell’attenzione della Regione verso lo sport come strumento di crescita e socializzazione per i nostri giovani.
Soddisfatto anche il Consigliere Vittorio Salotti:
Per questo risultato raggiunto dopo aver seguito la pratica fin dall’inizio, raccogliendo la sollecitazione del Sindaco di Gallicano.
Un contributo importante per un’opera che, oltre alla scuola, garantirà a molte associazioni del territorio un luogo dove poter praticare sport, per giovani e meno giovani.
È una risposta concreta per la scuola e per tutta la comunità di Gallicano, confermando la capacità della Regione di collaborare con i Comuni per trasformare i progetti in opere realmente fruibili dai cittadini.