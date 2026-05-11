Galleria Vittoria Napoli: limiti circolazione 13 e 14 maggio 2026

Il dispositivo si è reso necessario per attività di manutenzione all’impianto di ventilazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un intervento di manutenzione dell’impianto di ventilazione della galleria Vittoria ha reso necessarie delle limitazioni alla circolazione che saranno in vigore nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio.

Tra le ore 23:30 del 13 e le ore 2:30 del 14 maggio sarà interdetto il transito nelle corsie nella direzione da via Arcoleo a via Acton.

Successivamente, dalle ore 2:30 alle ore 5:00, sarà invece vietato il transito nella direzione da via Acton verso via Morelli. I mezzi che viaggeranno in questa direzione saranno indirizzati verso le corsie opposte.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-galleria-vittoria-per-lavori-od-782-2026/