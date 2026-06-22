Galleria Principe di Napoli: completata sanificazione dei porticati

Prosegue la cantierizzazione per i lavori di restauro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questa mattina la task force per il Decoro Urbano è intervenuta nella Galleria Principe di Napoli per ripulire l’area dei porticati all’incrocio tra via Costantinopoli e piazza Museo, consentendo il prosieguo delle attività di cantierizzazione previste nell’ambito dei lavori di restauro della Galleria.

L’intervento si è reso necessario per procedere con le opere del primo lotto del progetto CISNA 02 – P ‘Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli’, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del complesso monumentale.

I lavori sono stati affidati dal Comune di Napoli e curati dal Servizio Patrimonio Culturale ed Edilizia Monumentale.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e operativi, tra cui Polizia Municipale, Servizi Sociali, ASL, Napoli Servizi, Asia e Municipalità 4.

I Servizi Sociali, con il supporto dell’Unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Municipale, hanno fornito assistenza alle persone senza fissa dimora presenti sotto i porticati, che si sono successivamente allontanate spontaneamente.

A seguire, gli operatori di Napoli Servizi hanno provveduto alla sanificazione delle aree e alla rimozione di cartoni, coperte e indumenti abbandonati all’interno della Galleria. Il materiale è stato poi raccolto e conferito a discarica dal personale di ASIA. L’ASL, infine, è intervenuta con un’ulteriore attività di disinfezione degli spazi.

Completate le operazioni di pulizia e sgombero, le aree sono state consegnate all’impresa incaricata dei lavori ed è stata disposta l’immediata cantierizzazione della porzione di porticato lato Piazza Museo Nazionale, dalla campata 12 alla 16, comprensiva della parte coperta e del marciapiede esterno in corrispondenza della facciata.

Questa fase consentirà il montaggio dei ponteggi e dell’elevatore di cantiere necessari all’esecuzione degli interventi di restauro.

Contestualmente proseguiranno le attività sugli altri fronti del primo lotto, con la posa dell’elevatore di cantiere presso il ponteggio su via Pessina e la cantierizzazione dell’ingresso monumentale su via Broggia.

Nei prossimi giorni sarà eseguito un nuovo intervento di pulizia e sanificazione, volto a consentire la cantierizzazione delle restanti aree.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di recupero e valorizzazione della Galleria Principe di Napoli, bene monumentale di particolare rilievo storico e architettonico per la città.

L’intervento è stato coordinato dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi e composto da Assessorati, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, servizi sociali e Polizia Municipale, con l’obiettivo di garantire una risposta efficace e coordinata alle esigenze della città.