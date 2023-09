Galleria dell’Accademia di Firenze: convegno su beni culturali

Il convegno del 18 settembre è realizzato in collaborazione con AIPPI

Lunedì 18 settembre, dalle ore 15:00, alla Galleria dell’Accademia di Firenze si terrà il convegno ‘Beni culturali e proprietà intellettuale’, realizzato in collaborazione con AIPPI Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale – Gruppo Italiano.

L’evento nasce in seguito alle recenti cause vinte dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, in cui è stato affermato, per la prima volta, in più di una pronuncia di merito, l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione.

Artefice di tale fondamentale decisione è stato il Tribunale di Firenze, che più volte in passato ha accordato tutela cautelare alle istanze rivolte dalla Galleria dell’Accademia, e grazie al quale il nostro ordinamento si pone ora all’avanguardia nel campo della tutela dei beni culturali.

Sottolinea Cecilie Hollberg, Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze:

Senza l’impegno per la tutela della dignità del ‘David’ non ci sarebbe stata questa vittoria epocale che ha fatto da apripista per tutti i beni culturali. Quale miglior sede se non la casa del David di Michelangelo, il museo creato al fine di proteggerlo, per ospitare un incontro come questo, dal quale, sono sicura, scaturiranno importantissime riflessioni su un tema assai scottante e dal quale oggi non possiamo prescindere.

Il convegno si pone in continuità ideale con quello che AIPPI organizzò nel 2018 sulla questione della tutela dell’immagine del ‘David’. È stato pensato come spazio di discussione con personalità del mondo giuridico italiano che, per ragioni diverse, si occupano di proprietà intellettuale e di beni culturali e della loro immagine. Ognuno di loro porterà, come contributo, il rispettivo punto di vista.

Saranno il professor Antonio Leo Tarasco, Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura nonché professore ordinario di diritto amministrativo, e Stefano Vatti, Vicepresidente del Gruppo Italiano AIPPI, insieme all’avvocato Giovanni La Spina, della Fondazione per la Formazione Forense, ad introdurre gli argomenti che verranno trattati nel corso del pomeriggio.

L’avvocato Donato Nitti, responsabile della sezione fiorentina dell’AIPPI, coordinerà i lavori.

Aprirà la serie degli interventi, Patrizia Pompei, Presidente della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Firenze, giudice con un’ampia e profonda esperienza in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e che offrirà il punto di vista dell’Amministrazione della Giustizia.

Cecilie Hollberg, in qualità di Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, entrerà nel merito delle questioni legate alla tutela del patrimonio culturale italiano, sulla base delle esperienze e battaglie, a partire dal 2017, intraprese per la salvaguardia dell’immagine del capolavoro di Michelangelo.

Cesare Galli, avvocato e professore ordinario dell’Università di Parma, massimo esperto nell’accademia italiana di diritto industriale e della proprietà intellettuale, porterà il suo contributo come studioso e ricercatore, ma anche, dal momento che è avvocato del libero foro specializzato in materia, come professionista che potrebbe trovarsi a difendere parti private.

A chiudere il convegno sarà l’Avvocato dello Stato, Piercarlo Pirollo, che ha assistito la Galleria dell’Accademia nei giudizi di tutela dell’immagine del ‘David’.

L’ingresso sarà gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti, mentre è stato richiesto l’accreditamento per la formazione permanente all’Ordine degli Avvocati di Firenze.

L’incontro sarà registrato e sarà possibile vederlo successivamente sui canali web della Galleria.