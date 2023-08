Galleria Borbonica Napoli attrazione turistica più apprezzata d’Italia

Luogo pieno di misteri, storia e fascino

Secondo la ricerca del portale Preply, è il luogo che ha ottenuto il maggior gradimento degli utenti, 97,5%.

È la napoletana Galleria Borbonica il sito più apprezzato d’Italia dai turisti, almeno secondo il portale di apprendimento Prepy.

La ricerca, condotta sulle attrazioni con almeno 1.500 recensioni nelle città più popolose d’Italia, ha sancito che la Galleria borbonica, in via Morelli, è il luogo più ammirato, con il 97,5 per cento di commenti positivi.

È uno straordinario risultato che voglio condividere con tutto lo staff, le guide ed i volontari senza i quali questo risultato non sarebbe stato possibile. Mi sembra di vivere un sogno, questo risultato straordinario per noi e per la città di Napoli è un riconoscimento che ripaga di anni di sacrifici.

Lo ha dichiarato il Geologo Gianluca Minin, Presidente dell’Associazione Borbonica Sotterranea

A mettere insieme i dati e a compiere un’analisi dettagliata, basata sui giudizi espressi dai visitatori su oltre 3000 luoghi d’interesse, è la piattaforma Preply, il portale online per l’apprendimento delle lingue che mette in contatto i suoi 32 mila insegnanti di oltre 50 lingue con centinaia di migliaia di studenti in oltre 180 Paesi del mondo.

Il sito ha stilato una graduatoria che partendo dai luoghi d’interesse che si sono rivelati più deludenti agli occhi dei visitatori per servizi offerti e comodità di fruizione, finisce con il conferire anche la ‘palma’ del migliore. Che tocca, secondo i frequentatori di TripAdivosr, alla Galleria Borbonica.

L’attrazione più conosciuta della Napoli sotterranea, luogo pieno di misteri, storia e fascino. Il 97,5% dei fruitori ne ha apprezzato oltre che l’unicità anche la preparazione e la cortesia del personale.

La casa di Giulietta a Verona, invece, è l’attrazione turistica d’Italia che più delude i visitatori: è troppo affollata; subito dopo, sempre sulla scorta dei giudizi di questi ultimi, c’è il parco dei divertimenti Fiabilandia di Rimini, definito «obsoleto» in molte recensioni.

Note positive dell’analisi di Preply riguardano, solo per citarne alcune, il Duomo di Parma, 97% di consensi, e Pantheon di Roma, 95%, che si posizionano davanti al Colosseo, 93%, riconosciuto come l’attrazione con il maggior numero di visitatori in Italia.

Ma la graduatoria finale è stilata in base ai giudizi negativi che pongono ai ‘primi’ posti, oltre che i siti già citati di Verona e Rimini, anche ad esempio la Scalinata di Trinità dei Monti, il Ponte di Rialto, uno dei simboli di Venezia, il parco archeologico della Neapolis di Siracusa e, per tornare alle cose campane, il Castel Nuovo di Napoli, i cui visitatori si sono detti delusi a visita conclusa.

