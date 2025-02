G-Logistic/GXO, salvi i posti lavoro a Montelupo Fiorentino (FI)

Fabiani: ‘Una via alternativa a chiusure e licenziamenti è possibile’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘Moda’ e non solo. G-Logistic e GXO, aziende che a Montelupo si occupano di logistica per il settore moda e grandi griffe, oggi si sono ritrovate in Regione al tavolo di crisi convocato da Valerio Fabiani, Consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali.

Presenti le organizzazioni sindacali, le aziende e il sindaco di Montelupo.

Fabiani annuncia:

La notizia è che il sito di Montelupo non chiuderà, oltre 40 posti di lavoro sono stati messi in sicurezza.

Sul tavolo la richiesta che era stata avanzata proprio dalle organizzazioni sindacali alla Regione dopo che G-Logistic, in appalto da GXO, aveva annunciato l’intenzione di chiudere l’unità produttiva di Montelupo mettendo a rischio oltre 40 posti di lavoro.

Con effetti sul territorio che si possono ben immaginare, come hanno ribadito tutti al tavolo di quest’oggi.

Fabiani spiega: