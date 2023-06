Il 17 giugno a Benevento un evento per la creazione e il consolidamento di impresa

FuturiDay – Imprese, Territorio e Opportunità, è l’iniziativa organizzata da Futuridea in collaborazione con Invitalia, Provincia di Benevento, Città di Benevento e SabNet srl in programma sabato 17 giugno alle ore 9:30 presso il Musa in Contrada Piano Cappelle a Benevento.

Il programma della giornata prevede l’introduzione a cura di Nicola Ciarleglio, Componente del Comitato di Sorveglianza PSR Campania 201472020 e a seguire gli interventi di Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio e Francesco Nardone, Responsabile Sviluppo Progetti e Relazioni Istituzionali Futuridea.

Concluderà i lavori Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione – Invitalia.

Al termine della sessione dei lavori ci sarà la visita guidata al Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura e al Polo dell’Innovazione a cura del Presidente Carmine Nardone.

Durante l’iniziativa saranno attivati, in parallelo, desk per incontri ‘one to one’ tra aspiranti imprenditori e referenti territoriali di Resto al Sud.

L’incontro si può prenotare tramite il form https://forms.gle/esmnqNduQwnnEBdH8 oppure telefonando allo 0824-372267 o inviando una mail a info@futuridea.net.

