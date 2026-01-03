Furto sede Napoli di Repubblica: solidarietà del Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

A titolo personale e a nome di tutto il Consiglio Regionale della Campania, esprimo piena solidarietà a tutta la redazione.

Il furto avvenuto nelle scorse ore nella redazione di Napoli del quotidiano La Repubblica è un episodio grave e intollerabile, che non colpisce solo un luogo di lavoro, ma uno spazio di informazione, di confronto, di libertà di espressione.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Massimiliano Manfredi continua:

Da giornalista pubblicista, mi sento ancora più vicino ai cronisti e al responsabile della redazione, Ottavio Ragone, che ho sentito in questi minuti.

Nei prossimi giorni sarò nella sede de La Repubblica per esprimere personalmente la solidarietà di tutto il Consiglio, con l’auspicio che si possa tornare quanto prima alla piena normalità operativa e a svolgere quel ruolo fondamentale al servizio dei lettori e della comunità.

Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti, affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e vengano individuati al più presto i responsabili.