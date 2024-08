Fuochi Piromusicali al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada

Imperdibile appuntamento il 25 agosto in piazza don Tommaso Boscaino a Paupisi (BN)

Riceviamo e pubblichiamo.

Mancano ormai poche ore per l’apertura del sipario sul ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’ in programma a Paupisi (BN) dal 23 al 25 agosto ed organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno – Camposauro, GAL Taburno e con il supporto delle associazioni presenti sul territorio e dei tantissimi volontari.

Numerosi sono gli appuntamenti nell’evento in programma anche nell’edizione 2024 e tra questi non poteva mancare il tradizionale spettacolo dei Fuochi Piromusicali dal titolo ‘The Life’ a cura della ditta Pannella di Ponte, che si terrà domenica 25 agosto alle ore 23:45.

Un appuntamento ormai che si rinnova e che anno dopo anno si arricchisce di effetti speciali richiamando in paese sempre più appassionati.

Il Presidente Dario Orsillo commenta:

Lo spettacolo piromusicale del 25 agosto sarà incentrato sul tema della Vita, sul dono più grande che abbiamo e capirlo è fondamentale per renderci conto di quanto sia importante cercare di trarne tutto il meglio. Tutti noi viviamo momenti tristi e negativi, ma dobbiamo superarli e trovare ciò che di bello la Vita ha da offrirci. Un messaggio quindi di speranza e di positività.

Anche quest’anno ci sarà la partecipazione di alcuni artisti in particolare di Emanuele Romano e della ballerina Eleonora Ocone che

ringrazio anticipatamente per la loro disponibilità e che faranno catapultare gli spettatori in un mondo fatato. Sarà uno show unico e suggestivo e dal grande impatto emotivo che unirà l’arte pirotecnica ad affascinanti colonne sonore, con effetti di luce e coreografie degli artisti. Il cielo di Paupisi si riempirà di una luce luminosa, una grande coreografia che lascerà il pubblico a bocca aperta. Stupore, meraviglia e bellezza saranno gli ingredienti di questo spettacolo che difficilmente sarà dimenticato. Sarà impossibile mancare a questo grandissimo appuntamento, che quest’anno taglia le 51 candeline, e che avrà come re assoluto il cecatiello paupisano.

Ricordiamo che il 23, 24 e 25 gli stand apriranno alle ore 19:00 e che oltre al gustosissimo cecatiello si potranno assaporare tante altre specialità della cucina paupisana come padellaccia, spezzatino, peperoni imbottiti e la mitica braciola con i piselli.