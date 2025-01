‘Funney Money’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 7 al 12 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Teatro de’ Servi di Roma, dal 7 al 12 gennaio, ‘Funny Money’, commedia di Ray Cooney con la regia di Matteo Vacca, con Matteo Vacca, Martina Zuccarello, Claudia Ferri, Marco Fiorini, Walter Del Greco, Erik Bastianelli, Alessandro Bevilacqua.

Quante probabilità ci sono di trovare 2.500.000 euro dentro una valigetta in metropolitana?

Eppure, un colpo di fortuna può sempre capitare nella vita ed è proprio quello che è successo a Riccardo. La sua vita tranquilla ed ordinaria viene totalmente scombinata per colpa o grazie ad uno scambio fortuito di valigette.

‘Funny Money’ è una commedia dai ritmi serrati ricca di colpi di scena. I protagonisti della storia dovranno affrontare inseguimenti, ricatti, indagini della polizia, scambi di cadavere e la vendetta della mafia dell’est Europa.

Riusciranno i nostri eroi a scappare in Messico e a cambiare vita?

Per scoprirlo non vi resta che venire a teatro, mi raccomando: occhio alla valigetta… Non perdetela mai di vista!

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

mail: info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro