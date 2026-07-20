Fuga dei giovani dal Sud diventa teatro: aperta call di Ultimi Fuochi

Domande fino al 28 luglio per giovani dai 18 ai 35 anni

Riceviamo e pubblichiamo.

Ultimi Fuochi Teatro lancia una call rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni che desiderino prendere parte alla nuova edizione partecipata di ‘Hullabaloo / in fuga’, in programma l’11 agosto a Spongano (LE), nell’ambito della IX edizione di Ultimi Fuochi Festival.

Lo spettacolo affronta uno dei temi più urgenti per il Mezzogiorno: lo spopolamento e la fuga dei giovani dai territori di appartenenza. Un fenomeno che riguarda da vicino migliaia di persone e che spesso resta confinato alle statistiche.

Dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni del Sud Italia si è ridotta del 7,6%, mentre nel Nord è cresciuta del 4,8%. Dietro questi numeri ci sono scelte, desideri, opportunità, rinunce e percorsi di vita.

Con questa call, Ultimi Fuochi Teatro vuole incontrare ragazze e ragazzi per dare voce alle esperienze che i dati non possono raccontare, costruendo insieme un momento di confronto con il pubblico.

L’obiettivo è riportare al centro del dibattito il tema dello spopolamento, stimolare una riflessione condivisa e riconoscere nel teatro uno spazio di partecipazione e crescita per la comunità.

Non è richiesta alcuna esperienza teatrale: bastano curiosità, disponibilità a mettersi in gioco e voglia di contribuire a un percorso creativo.

I partecipanti prenderanno parte a tre incontri preparatori, in programma al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, in date da concordare con il gruppo a partire dal 4 agosto.

Lo spettacolo finale si terrà l’11 agosto alle ore 19:00 in uno dei luoghi naturali segreti di Ultimi Fuochi Festival.

In scena, insieme ai partecipanti, ci saranno Alessandra Crocco, autrice dello spettacolo, Alessandro Miele e Luca Hako, con la partecipazione di Salvatore Rizzello, professore ordinario di Economia Politica e prorettore vicario dell’Università del Salento.

Per partecipare è necessario compilare il form entro il 28 luglio:

https://forms.gle/R4TTFmRA8dBWedq68

Chi non potrà essere presente agli incontri potrà comunque compilare il form e condividere la propria storia di partenza, ritorno o ricerca di un futuro altrove.

L’invito è rivolto a chi se n’è andato, a chi sta pensando di partire, a chi è appena tornato e a chi ancora non sa quale sarà il proprio posto. A tutti loro Ultimi Fuochi Teatro propone di trasformare la propria esperienza in un racconto collettivo.

‘Hullabaloo / In Fuga’ è un progetto di Ultimi Fuochi Teatro realizzato con il sostegno del Comune di Spongano, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nell’ambito dell’intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021/2027.

Informazioni:

388-1271999 – infoultimifuochi@gmail.com