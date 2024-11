‘Fuga dalla miniera’ a Ethos e Nomos

Il 14 novembre a Napoli presentazione del libro di Felice Lotito

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 14 novembre, ore 17:30, presso la biblio-mediateca Ethos e Nomos di Napoli, in via Bernini n.50, si terrà la presentazione del libro ‘Fuga dalla miniera’ di Felice Lotito, Albaccara Casa Editrice.

A confrontarsi con l’autore, Felice Lotito, Francesco Soverina, prof. Istituto Storico della Resistenza già Università L’Orientale e Tonia De Giuseppe, prof. associato di pedagogia speciale e dell’inclusione Università Giustino Fortunato.

Letture a cura di Giancarlo Lobasso. Intervento musicale del Duo Mandolincanto, con Laura Misticone, cantante e Claudia Qu, mandolino.

L’organizzazione e la conduzione sono a cura di Laura Bufano, giornalista.

Sinossi

Il contesto storico è quello dello sfruttamento della mano d’opera minorile e la loro condizione di semi schiavitù nelle miniere di zolfo della Sicilia alla fine del XIX secolo.

In una delle pagine più oscure della storia d’Italia si sviluppa la vicenda di tre ragazzi: Benedetto, Sebastiano e Domenico che fuggono dal loro villaggio e dai cunicoli malsani e letali della miniera di zolfo in cui lavoravano.

Le loro vicende si intrecciano con quelle di Philippe Calieri, un giornalista francese di Marsiglia, che indaga su quel fenomeno sociale.

Tramite una rete di informatori e di colleghi, Philippe riesce a scoprire il traffico marittimo che porta molti carusi dalla Sicilia a Marsiglia, città in cui i giovani venivano indirizzati agli opifici di olio di oliva, sardine ed alle fabbriche di sapone oppure finivano nelle grinfie della malavita marsigliese, famosa per la sua efferatezza e per l’ampiezza dei suoi traffici in tutto il Mediterraneo.

Una storia avvincente e appassionante, incorniciata in un romanzo storico capace di ritrarre gli aspetti sociologici dell’epoca.