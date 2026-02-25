Frosinone, Ciacciarelli al Convegno ‘I giovani per la sicurezza’

L’Assessore: ‘Necessario diffondere la cultura della prevenzione’
Dopo il successo dell’evento ‘FormiAmo i Giovani’, organizzato alla Regione Lazio, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, abbiamo ritenuto fondamentale avviare un’azione capillare di diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza rivolta ai più giovani in tutte le province del Lazio, partendo da Frosinone.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio.
Ciacciarelli evidenzia:
Attraverso tali incontri abbiamo, infatti, aperto uno specifico focus sulle azioni da intraprendere in presenza di situazioni di pericolo, con particolare attenzione alle aree di maggiore assembramento,
illustrando le principali novità introdotte dalla Proposta di Legge ‘Serate Sicure’.
La realizzazione di questo importante convegno conferma, quindi, la volontà di promuovere un nuovo modello culturale in materia di sicurezza tra le nuove generazioni, riducendo così i numerosi pericoli che, come abbiamo tragicamente constatato nell’incendio di Crans-Montana, possono verificarsi improvvisamente.
Ringrazio la Consigliera Laura Cartaginese per aver sottoscritto questa significativa Proposta di Legge, ma anche tutti i giovani della Lega che hanno partecipato con interesse e senso di responsabilità.