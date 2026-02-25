Frosinone, Ciacciarelli al Convegno ‘I giovani per la sicurezza’

L’Assessore: ‘Necessario diffondere la cultura della prevenzione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo il successo dell’evento ‘FormiAmo i Giovani’, organizzato alla Regione Lazio, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, abbiamo ritenuto fondamentale avviare un’azione capillare di diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza rivolta ai più giovani in tutte le province del Lazio, partendo da Frosinone.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio.

Ciacciarelli evidenzia:

Attraverso tali incontri abbiamo, infatti, aperto uno specifico focus sulle azioni da intraprendere in presenza di situazioni di pericolo, con particolare attenzione alle aree di maggiore assembramento, illustrando le principali novità introdotte dalla Proposta di Legge ‘Serate Sicure’.