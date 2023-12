Frontex: il PE chiede che l’agenzia rispetti i diritti fondamentali

Ridimensionare le operazioni negli Stati membri nel caso di accuse di mancanza di rispetto dei valori dell’UE

I deputati sottolineano la necessità di garantire che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, sia efficace, per aiutare gli Stati membri a gestire le frontiere.

Giovedì 14 dicembre, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che conclude l’indagine conoscitiva del Gruppo di lavoro sul controllo di Frontex, 366 voti a favore, 154 contro e 15 astensioni.

Ricerca e soccorso in mare

Frontex potrebbe fare di più per sostenere la capacità dell’UE e degli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e soccorso in mare, ad esempio investendo in risorse adeguate per tali operazioni, sottolineano i deputati.

Per quanto riguarda il naufragio al largo delle coste della Grecia del 14 giugno 2023, i deputati si aspettano la piena cooperazione di Frontex per la conduzione dell’indagine.

Preoccupazioni per la situazione in Grecia, Lituania e Ungheria

I deputati esprimono

grande preoccupazione per le gravi e persistenti accuse mosse contro le autorità greche in relazione a respingimenti e violenze contro i migranti.

Frontex dovrebbe limitare le sue operazioni al mero monitoraggio e alla presenza sul campo nei casi in cui uno Stato membro non sia in grado di rispettare i principi e i valori dell’UE.

Il PE accoglie con favore la riduzione delle attività di Frontex in Lituania a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, e raccomanda un approccio più proattivo per la protezione dei principi e dei valori dell’UE. Afferma poi che il sostegno alle operazioni di rimpatrio dall’Ungheria dovrebbe essere immediatamente sospeso.

L’invasione russa dell’Ucraina

I deputati elogiano il ruolo positivo svolto dall’Agenzia nell’aiutare gli Stati membri a far fronte all’elevato numero di persone che hanno attraversato le frontiere esterne dell’Unione, a seguito dell’attacco russo contro l’Ucraina, incluso il dispiegamento di circa 500 agenti del corpo permanente lungo il confine orientale dalla Finlandia alla Romania, e di altri 50 agenti in Moldavia.

Gestione dell’Agenzia

La cultura del lavoro di Frontex, per quanto riguarda il rispetto dei principi e dei valori dell’UE, compresi i diritti fondamentali, la trasparenza e l’efficienza delle procedure interne e la responsabilità nei confronti del Parlamento, devono cambiare, affermano i deputati.

Riconoscono gli sforzi compiuti per attuare 36 delle 42 raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro sul controllo di Frontex e propongono ulteriori azioni specifiche, compresa la consultazione del responsabile dei diritti fondamentali all’inizio dell’elaborazione dei piani operativi, nonché garanzie più ampie per gli informatori, whistleblower.

Contesto

La risoluzione è il risultato dell’indagine conoscitiva, condotta dal gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili sul controllo di Frontex, in inglese FSWG, acronimo di Frontex scrutiny working group, presieduta da Lena Düpont (PPE, DE), e istituita a gennaio 2021.

La relazione finale dell’FSWG, guidata da Tineke Strik (Verdi, NL), è stata presentata a luglio 2021.

Una delegazione della commissione per le libertà civili ha visitato la sede centrale di Frontex a Varsavia nel giugno 2023.