Freezza: ampia partecipazione Giornata diabete in Consiglio Campania

Sono molto soddisfatto dell’ampia partecipazione che si è avuta, ieri, in Consiglio regionale, alla Giornata di sensibilizzazione sul diabete, promossa dal Dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia e Andrologia dell’Università Federico II, diretto dalla professoressa Annamaria Colao, dall’Associazione Diabetici dell’Università Federico II, presieduta da Roberto Sepe, un’importante occasione per conoscere ed approfondire le antiche e le più moderne tecniche per la prevenzione e per il contrasto di questa patologia che colpisce particolarmente nella nostra regione.



È quanto afferma il Consigliere regionale Fulvio Frezza, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.

Ha aggiunto Frezza:

Nel corso dell’iniziativa, grazie ai medici e agli specializzanti del Dipartimento diretto dalla professoressa Colao, sono stati somministrati 112 test e questionari per la rilevazione della glicemia, da cui sono emerse due persone in situazione di emergenza e sei persone in situazioni di urgenza che è stato, così, possibile rimandare presso strutture ospedaliere per le cure e gli approfondimenti del caso, inoltre, abbiamo potuto vedere all’opera un cane di razza Golden Retriever specificamente addestrato per percepire eventuali crisi ipo o iperglicemie imminenti.

Nella certezza che le Istituzioni debbano profondere ogni impegno per promuovere corretti stili di vita e per preservare la salute dei cittadini che è un bene di tutta la comunità campana metteremo in campo, a breve termine, un’ulteriore iniziativa per la prevenzione delle patologie cardio vascolari, che siamo certi riscuoterà la medesima attenzione e partecipazione.