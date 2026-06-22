Franco Grillini cittadino napoletano. Napoli Pride da Porta Capuana

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nella sala dei Baroni del Maschio Angioino il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha conferito questa mattina la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, storico militante per i diritti delle persone LGBT.
Grillini fu promotore del primo Pride nazionale del Sud Italia, che si svolse a Napoli nel 1996. A margine della cerimonia è stato presentato il Napoli Pride 2026, che si terrà sabato 27 giugno con partenza alle ore 16:00 da Porta Capuana