Home Campania Comune di Napoli Franco Grillini cittadino napoletano. Napoli Pride da Porta Capuana

Franco Grillini cittadino napoletano. Napoli Pride da Porta Capuana

Di
Redazione
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Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella sala dei Baroni del Maschio Angioino il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha conferito questa mattina la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, storico militante per i diritti delle persone LGBT.

Grillini fu promotore del primo Pride nazionale del Sud Italia, che si svolse a Napoli nel 1996. A margine della cerimonia è stato presentato il Napoli Pride 2026, che si terrà sabato 27 giugno con partenza alle ore 16:00 da Porta Capuana

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