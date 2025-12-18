Francesco Comparone capo di Gabinetto del Presidente Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati.

Il Presidente Roberto Fico afferma:

Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo.

Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni.

Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania.