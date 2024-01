Francesco Cicchella a ‘Il Salotto a Teatro’

Il 20 gennaio l’artista, insieme a Vincenzo De Honestis e Paco Ruggiero, incontrerà il pubblico nel foyer del Teatro Parravano di Caserta per raccontare lo spettacolo ‘Bis!’

È per domani sabato 20 gennaio alle ore 17:00 il primo appuntamento del nuovo anno per ‘Il Salotto a Teatro’, il ciclo di incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, nel foyer del Teatro comunale Costantino Parravano di Caserta.

Ospite de ‘Il Salotto a Teatro’, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, sarà Francesco Cicchella in scena da venerdì 19 a domenica 21 gennaio al Parravano con lo spettacolo ‘Bis!’.

In Salotto anche Vincenzo De Honestis e Paco Ruggiero che insieme all’attore sono l’anima dello spettacolo.

L’ingresso è libero e gratuito.

‘Il Salotto a Teatro’, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, nasce con lo scopo di contribuire a superare la barriera tra palcoscenico e platea, mettendo in diretto rapporto registi, attori, autori con gli spettatori e con tutti quanti amino il mondo teatrale.

Conoscendo la trama dello spettacolo, la sua genesi culturale, le caratteristiche della regia, l’interiore approccio interpretativo degli attori, il pubblico potrà ancora meglio apprezzare la rappresentazione e scorgere cosa ci sia sotto la maschera di scena.

Si tratta sicuramente di una bella opportunità artistica e culturale che permette al pubblico di conoscere da vicino gli artisti in scena al Teatro comunale Costantino Parravano.