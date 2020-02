Francesca Carolli trionfa nel Parallelo dell’Opa Cup in Spagna

La sciatrice del comitato campano ha vinto con la squadra italiana il team event

Oggi 13 febbraio è arrivato finalmente l’oro internazionale per Francesca Carolli che nel Parallelo dell’Opa Cup, FIS Children, in Spagna ha vinto con la squadra tricolore il team event in finale contro l’Austria.

Una trasferta emozionante e indimenticabile per la sciatrice del Comitato Campano, che nei giorni scorsi ha sfiorato per ben due volte il podio, ma che podio…. Francesca Carolli è tra le migliori sciatrici del mondo under 16 e ormai su questo non ci sono più dubbi.

Ha raccontato Chicca al traguardo:

L’ultima gara è stata la più emozionante, ma anche la più divertente. Le squadre erano tutte molto forti con alcuni atleti che avevamo già incontrato all’Alpe Cimbra a Folgaria. Ma l’abbiamo spuntata noi.

L’atleta di origini abruzzesi, che veste i colori del SAI Napoli, nei giorni precedenti si è classificata al quarto posto sia in SuperG, sia in Slalom Gigante, ma con distacchi minimi in entrambe le gare ed è stata sempre la migliore delle italiane della squadra.

Diciamo che con le austriache aveva un conto in sospeso. Nella prima gara solo 9 centesimi di secondo le hanno impedito di conquistare il bronzo con un distacco dalla prima classificata, l’austriaca Victoria Buergler, di soli 63 centesimi. Nel Gigante l’Austria ha conquistato l’intero podio, ma Chicca, a poco più di mezzo secondo è lì a tallonare le vincitrici e, comunque, sempre prima delle italiane.

Ha dichiarato il coach Ferdinando Fossati:

L’emozione più grande è stata naturalmente la sua vittoria, ma anche quella di vedere una squadra italiana unita, compatta e agguerrita. Una bellissima intesa tra atleti e allenatori. I ragazzi sono stati veramente bravi gareggiando su una pista impegnativa, molto tecnica con dossi e contropendenze.

La Carolli, è stata selezionata all’inizio di gennaio dalla DASA, Direzione Agonistica Sci Alpino della Federazione Italiana Sport Invernali, per partecipare all’Opa Cup, la prestigiosa gara internazionale a Baqueira Beret, in Spagna, nella squadra italiana composta da 11 atleti e 9 atlete.