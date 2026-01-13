‘Frammenti – Pirandello, Maschere e Verità’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 15 al 18 gennaio

La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia di Roma a dare spazio alle nuove realtà del teatro italiano.

Protagonista di questo appuntamento è Storie di Piazza, una compagnia che si distingue per la sua originale rielaborazione dei testi classici, riletti con sensibilità contemporanea e grande attenzione alla drammaturgia.

‘Frammenti – Pirandello, Maschere e Verità’, in scena dal 15 al 18 gennaio, è un viaggio teatrale che attraversa il pensiero di Luigi Pirandello, esplorandone i temi più profondi e ancora oggi straordinariamente attuali: la maschera sociale, l’identità frammentata, l’alienazione e il conflitto tra apparenza e verità.

Lo spettacolo intreccia monologhi, dialoghi e teatro di figura, utilizzando linguaggi contemporanei per restituire la complessità e la ricchezza dell’universo pirandelliano. Le tre opere selezionate, ‘Così è (se vi pare)’, ‘Il treno ha fischiato’ e ‘Uno, nessuno e centomila’ vengono reinterpretate con approcci scenici differenti.

‘Frammenti’ porta in scena un Pirandello capace di parlare al presente con sguardo lucido e provocatorio. Lo spettacolo alterna registri poetici e comici, offrendo una riflessione intensa sull’illusione della realtà. Un teatro che indaga il bisogno, e al tempo stesso l’impossibilità, di sapere davvero chi siamo.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo:

giovedì a venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026: https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp.

Info: info@teatrosophia.com

Tel. 06-68801089

Whatsapp: https://wa.me/+393533925682