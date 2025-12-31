‘Fragilità Dolce’: a FOQUS ragazzi del Centro ARGO pasticceri solidali

Dopo il successo dei panettoni solidali da gennaio parte l’offerta stabile con la pasticceria inclusiva

Da gennaio a FOQUS sarà attivo un servizio stabile di pasticceria inclusiva che vedrà ragazzi e ragazze con disabilità cognitive impegnati nella produzione di dolci e prodotti da forno destinati alla vendita.

Il servizio nasce dal progetto ‘Fragilità Dolce’ del Centro ARGO e segna il passaggio da un percorso di formazione a un’attività lavorativa strutturata nel settore dell’alta pasticceria.

L’attività si svolge nel centro cottura di FOQUS e coinvolge giovani con disabilità cognitive del Centro ARGO, affiancati quotidianamente da cuoche professioniste abilitate al mestiere dopo il diploma del corso di formazione in gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione e il conseguimento del tesserino HACCP, ottenuti grazie a un progetto della Fondazione Quartieri Spagnoli.

Al loro fianco la presenza di un giovane pasticcere, diplomato all’Istituto Elena di Savoia, che collabora con FOQUS da diversi anni.

Non si tratta di un laboratorio dimostrativo, ma di un contesto produttivo reale, in cui i ragazzi partecipano a tutte le fasi del lavoro, dalla preparazione alla realizzazione finale dei prodotti, acquisendo competenze tecniche, autonomia e responsabilità professionali.

Il progetto ‘Fragilità Dolce’ arriva al lancio di gennaio dopo una prima fase di sperimentazione che ha già dato risultati concreti.

In occasione del Natale 2025 sono stati realizzati 500 panettoni artigianali a lievitazione naturale, preparati con uva passa e farine biologiche. I panettoni sono stati prodotti per due enti che li hanno destinati al proprio personale, unendo il gesto del dono a un’azione di forte valore sociale.

Una parte della produzione è inoltre in vendita fino a esaurimento scorte al prezzo dedicato di 15 euro per le famiglie delle scuole di FOQUS.

A partire da gennaio, il servizio di pasticceria sarà rivolto alle famiglie delle scuole di FOQUS, ma anche a enti e imprese esterne. I prodotti potranno essere acquistati su prenotazione e saranno pensati per feste di bambini, compleanni e ricorrenze.

Tutte le preparazioni sono realizzate con ingredienti freschi e selezionati, senza conservanti e nel rispetto delle indicazioni alimentari della nutrizionista della Fondazione.

Il menu ‘Fragilità Dolce’ per le feste 2026 comprende plumcake bianchi e al cioccolato, panettoni e muffin, biscotti, crostate e capresi, brioscine artigianali dolci e rustiche, pizzette e focaccine bianche.

I prodotti possono essere ordinati singolarmente oppure in menù festa, in multipli da 500 grammi, quantità indicativa per 4 o 6 bambini.

Il ricavato sostiene il progetto occupazionale del Centro ARGO ed è trattato come donazione liberale, detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Con l’avvio del servizio a gennaio, FOQUS consolida un modello di inclusione che traduce la formazione in lavoro reale e qualificato, offrendo ai giovani con disabilità cognitive un’esperienza professionale autentica e una prospettiva concreta di autonomia.