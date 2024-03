FOS Prysmian Battipaglia (SA): nessuna novità dal confronto al MIMIT

Riceviamo e pubblichiamo.

Incontro interlocutorio al MIMIT tra il Governo, Regione Campania e Organizzazioni Sindacali per la vertenza della FOS di Battipaglia, stabilimento che produce fibra ottica, che il Gruppo Prysmian ha deciso di chiudere a causa della crisi economica che ha investito la fabbrica.

Nessuna novità di rilievo è emersa dal tentativo del MIMIT di individuare un soggetto in grado di rilevare l’attività e dare continuità produttiva al sito campano.

Tutto fermo dunque, per il disappunto dei sindacati, espresso durante l’incontro.

Il Segretario Nazionale UGL Chimici Eliseo Fiorin ha detto:

Oggi non siamo soddisfatti dell’incontro che si è tenuto presso il MIMIT, l’azienda ci dice che da tre settimane a questa parte non è cambiato nulla e ciò significa che, purtroppo, abbiamo vanificato del tempo, elemento fondamentale in questa vertenza.

Serve un’interlocuzione più serrata tra le parti in modo che possano focalizzare meglio il percorso di continuità industriale che preveda anche un piano sociale attraverso gli strumenti più adeguati.

Vanno accorciati i tempi tenendo in considerazione, in primis, l’occupazione e il futuro dei lavoratori Prysmian.

Laddove si dovesse continuare nell’attività della fibra, è fondamentale tenere gli impianti in marcia seppur in assenza di produzione. Come sindacato ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere il processo.