Forum Turismo, Baldassarre: ‘Cultura motore del Lazio’

La cultura è un motore del turismo, ma anche molto di più.

Malta dell’identità nazionale, soft power per la promozione dell’Italia all’estero, filiera industriale, incubatore dell’economia della conoscenza, da cui dipende il futuro del nostro territorio.

Con questa consapevolezza, siamo impegnati in varie iniziative per valorizzare la cultura, anche con riferimento al comparto turistico.

Penso ai vari Piani che poniamo in essere, quello per la valorizzazione culturale, quello per i servizi culturali e lo spettacolo dal vivo.

Penso ai vari progetti sui borghi e sui cammini, che hanno il pregio di lavorare in direzione della coesione sociale e dello sviluppo di un turismo ‘slow’ e sostenibile, che favorisca un vero incontro fra viaggiatore e territorio, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e, soprattutto, capace di innescare una virtuosa economia della cultura, cosa ben diversa dall’over tourism, che spesso ha più costi di benefici.

Fondi a beneficio del Lazio, per una Regione sempre più strategica.