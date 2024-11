Forum sul Turismo, confederazione FARE: Assente voce extralberghiero

Riceviamo e pubblichiamo.

Questo il messaggio che la FARE, la Federazione Nazionale delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera, insieme a due delle più importanti associazioni fondatrici, Host+Host e Host Italia, ha portato al Forum sul Turismo di Firenze, che si è svolto l’8 e il 9 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze, come anticipazione del G7 di settore in programma dal 13 al 15 novembre.

Il Presidente di FARE, Elia Rosciano, spiega:

I lavori di questi due giorni ci hanno parlato di crescita, destagionalizzazione, inclusività, accoglienza personalizzata e di qualità, delocalizzazione: valori in cui l’extralberghiero si riconosce.

Extralberghiero significa crescita a costo zero per le finanze pubbliche, conoscenza del territorio, rispetto dell’ambiente, valorizzazione delle bellezze culturali, artigianali e storiche italiane.

Per contrastare il fenomeno della gentrificazione non serve introdurre limiti o divieti, ma lavorare per migliorare i servizi, i trasporti, le infrastrutture in favore delle periferie e dei centri minori: il pubblico amministratore che ha una visione sul futuro della vita sociale e pubblica non limita la vita dei cittadini, ma lavora per migliorare la qualità di vita di tutti i suoi amministrati in una visione di lungo termine.

Questo abbiamo portato all’attenzione del ministero, in vista del G7 internazionale in cui il Turismo affronterà anche le tematiche di sviluppo sociale. Sotterrare e non mettere a frutto il tesoro che si possiede è qualcosa che nessuno si può permettere.