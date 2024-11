Forum sul Risk management in sanità ad Arezzo Fiere e Congressi

La XIX edizione è in programma dal 26 al 29 novembre

Al via ad Arezzo la diciannovesima edizione del Forum sul Risk management in sanità, un evento nato con l’obiettivo di promuovere la cultura e la rete sulla sicurezza del paziente ma che nel tempo è diventato un’agorà dove mettere a confronto e condividere idee e proposte per una sanità capace di rispondere ai bisogni di cura ed assistenza di tutti i cittadini.

Una fiera anche dell’innovazione tecnologica.

Sono attesi quattro giorni di seminari e dibattiti, dal 26 al 29 novembre al Centro Fiere e Congressi in via Spallanzani, e nella mattina della giornata inaugurale è prevista la presenza del Presidente della Toscana Eugenio Giani e del Ministro della sanità Orazio Schillaci, dalle 9:30 alle 13:30.

Giani parteciperà nell’auditorium, assieme ad altri presidenti di Regione, alla tavola rotonda ‘Un Patto tra Governo e Regioni per il rilancio del sistema sanitario’.

Sarà presente anche l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, atteso nel pomeriggio del 26 novembre all’evento ‘Gli screening oncologici in Italia: la situazione attuale e le prospettive’ e la mattina del 27 novembre alla tavola rotonda ‘Verso un nuovo patto di salute‘.

Bezzini interverrà poi con un saluto il 27 novembre pomeriggio ad un’iniziativa dedicata all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, il 28 novembre mattina ad un evento sul sistema trasfusionale.

Sempre il 28 novembre l’Assessore parteciperà all’iniziativa, la mattina, sulla valutazione delle performance delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali e nel pomeriggio concluderà il focus ‘Prevenire la fragilità degli anziani e favorire salute e invecchiamento attivo’ dove si parlerà anche di sanità felice, della semplificazione portata dalla delibera ‘Nunziatina’ e dei servizi di prossimità che saranno attivati sul territorio.

L’iniziativa è stata inserita nel programma La Toscana delle donne.