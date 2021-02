‘Forse non lo sai’, nuovo singolo di Simone Pierotti

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi 19 febbraio 2021 esce su tutti i digital store e con un videoclip ufficiale sul canale YouTube, ‘Forse non lo sai’ il nuovo singolo del cantautore e produttore musicale Simone Pierotti, promosso da Free Club Factory.

Il singolo è stato registrato e prodotto dallo stesso artista, il missaggio è stato realizzato da Stefano Nuccetelli presso il Music Up Studio di Roma e il master è stato curato sempre da Pierotti, presso il Tower Factory Studio di Roma, come anche la realizzazione dell’artwork di copertina.

Il brano porta avanti la bandiera del buon gusto per la canzone pop indipendente che ha già presentato Simone al grande pubblico grazie ai primi singoli usciti come solista nel 2020, arricchendo la produzione musicale del cantautore romano con un pezzo intimo e romantico.

Il nostalgico arpeggio di chitarra acustica, misto alle liriche sempre molto fresche e contemporanee, circondano l’ascoltatore lasciandolo immergere in un tepore malinconico ben suonato e prodotto, facendolo inoltre riflettere e rispecchiare nelle emozioni suscitate dalla canzone.

Chi non ha mai rispolverato un vecchio hard disk di album fotografici, canzoni e ricordi, rimanendone in qualche modo vittima e complice allo stesso tempo. Un filo indissolubile di momenti e sensazioni resta incollato alla nostra anima, anche con il passare del tempo.

Perché cosa è il presente se non la somma di tutto quello che siamo stati e che abbiamo vissuto nel nostro passato?

Ad arricchire la produzione e la promozione della canzone c’è un videoclip realizzato in collaborazione con Free Club Factory, per la regia di Leonardo Angelucci e Matteo Troiani, dove anche grazie all’abile maestria della MUA Erica Peruggi, si è cercato di giocare con il tempo, proiettando il cantautore in un paradossale futuro ancora ben radicato nei ricordi di una vita fatta di musica, canzoni e amori scritti su un foglio di carta al ritmo di una chitarra acustica.

Dice l’artista:

‘Forse non lo sai’ è nata da un arpeggio, uno di quelli che suoni strimpellando distrattamente la chitarra. Quel giorno non ero proprio in vena di scrivere una canzone ma per qualche strano motivo in 20 minuti il testo è uscito da solo.

Nella mia testa mi sono creato una sorta di film che ho cercato di mettere nero su bianco per poi appoggiarlo sulla musica.

Mi sono immaginato due persone che si presentano e una di queste si sente in imbarazzo perché già sa che le sue esperienze passate comprometteranno qualsiasi tipo di relazione futura. Andando avanti con il testo mi sono reso conto che la persona con la quale il protagonista sta parlando è proprio la stessa che gli ha causato dei traumi.

Non so dire se sia un testo autobiografico in quanto non è nato come tale ma probabilmente qualcosa di mio c’è finito sicuramente dentro. Giulia è il nome di una delle due persone della storia, non è un nome casuale in quanto anni fa scrissi già una canzone intitolata proprio ‘Giulia’.

L’arrangiamento del brano gira attorno ad un arpeggio di chitarra acustica sul quale poi si sviluppa la canzone.

‘Forse non lo sai’ è stata prodotta da me presso il ‘Tower studio’ e rispetto alle canzoni precedenti ho potuto utilizzare chitarre diverse, amplificatori a tutto volume e campioni registrati direttamente da me per avere un suono il più originale possibile.