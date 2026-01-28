Formisano nuova Garante diritti disabilità Lazio: complimenti di Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono davvero felice per la nomina di Anna Teresa Formisano a Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Lazio.

La sua esperienza politica e istituzionale, unita a una sensibilità profonda verso le fragilità, rappresenta un valore importante per le famiglie e per tutto il nostro territorio.

Insieme all’Assessore Massimiliano Maselli stiamo portando avanti un impegno concreto e quotidiano: 23 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa nelle case famiglia per disabili adulti e per il ‘Dopo di Noi’, le linee guida sul budget di salute, il piano regionale per l’autismo, e un avviso da 5 milioni di euro del FSE per rafforzare i centri polivalenti.

Non lasciare nessuno indietro non è uno slogan: è un grande impegno e anche un grande cruccio, che sentiamo come una responsabilità profonda.

Con Anna Teresa Formisano questo percorso si rafforza, nel segno dell’ascolto, della dignità e dei diritti.