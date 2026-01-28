Formisano neo Garante diritti Disabilità Lazio: complimenti di Maselli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Consiglio regionale del Lazio ha eletto Anna Teresa Formisano come Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.

Esprime soddisfazione l’Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, che dichiara:

Un’elezione importante e voluta da tempo, che permetterà alla Regione Lazio di poter contare su una figura fondamentale.

Il Garante avrà il compito principale di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e relazionerà la Giunta e il Consiglio regionale sulle varie situazioni.

Un altro tassello importante verso una Regione Lazio sempre più inclusiva, che mette sempre di più al centro la persona e che non vuole lasciare indietro nessuno.

Ringrazio tutti i Consiglieri di maggioranza presenti in aula e anche i Consiglieri dell’opposizione presenti che si sono astenuti, votando scheda bianca.