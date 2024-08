Formia (LT), Palazzo a inaugurazione nuovo Pronto Soccorso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

L’Assessore Palazzo spiega:

In questa prima fase di lavori l’area, che prima risultava come sala d’attesa, è stata inglobata nel nuovo pronto soccorso permettendo la creazione di una nuova sala triage e una nuova sala emergenza per la gestione dei codici rossi, con due postazioni in più rispetto al passato.

Nella adiacente sala per la gestione dei codici arancione e azzurro sono state allestite, oltre a tutte le dotazioni con gas medicinali, porta flebo e prese elettriche, anche prese di rete per l’eventuale trasmissione telematica dell’ECG in tempo reale al reparto Cardiologia.

Tutti i locali sono climatizzati con un termostato che garantisce la temperatura adeguata in base alle esigenze.

A nome del Presidente Rocca ho voluto ringraziare il Commissario della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli per il grande lavoro che sta svolgendo fin dal suo insediamento attraverso un proficuo e continuo dialogo con le istituzioni.

Un lavoro che nell’arco di pochi mesi sta già dando i suoi frutti. Lo abbiamo visto oggi e lo vedremo nei prossimi mesi con la prosecuzione delle altre fasi di lavoro sulla struttura rese possibili grazie a nuovi stanziamenti regionali.

Da questa Amministrazione, passo dopo passo, stanno arrivando quelle risposte che la cittadinanza attende da troppo tempo.