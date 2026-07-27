Formazione Toscana, 18 progetti per imparare a lavorare nel commercio

Lenzi: ‘La misura intercetta bisogni concreti’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Diciotto progetti di formazione per imparare a lavorare nel commercio, come addetto o tecnico delle vendite.

È l’esito dell’avviso pubblicato a fine 2025 e finanziato con 3 milioni di euro attraverso il PR FSE+ 21/27 per sostenere percorsi formativi finalizzati a sviluppare professionalità altamente qualificate e maggiormente richieste dal settore.

Tredici sono i progetti per il comparto commercio al dettaglio e all’ingrosso, cinque per quello “servizi alle imprese”.

I percorsi sono rivolti a persone disoccupate o inattive e ciascuno potrà accogliere fino a 15 allievi. Saranno realizzati da organismi formativi accreditati in ATI/ATS con imprese prive di prevalente finalità formativa attive con almeno un’unità produttiva nel territorio regionale.

L’Assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi ha spiegato:

È un intervento pensato per intervenire sul disallineamento tra domanda e offerta che esiste nel settore del commercio e infatti punta a sviluppare competenze in ambiti professionali di più difficile reperibilità. La risposta degli enti formativi all’avviso è stata molto superiore alle attese e alla dotazione stanziata. Segno che la misura intercetta bisogni concreti.

I percorsi finanziati con l’avviso, che era stato promosso attraverso Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, prenderanno avvio nel prossimo autunno e prevedono il rilascio di una Qualifica professionale con riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, RRFP, ed in particolare, oltre alle figure di “Addetto”, 3° livello EQF, anche le figure di “Tecnico”, 4° livello EQF.