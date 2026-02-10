Formazione giovani musicisti, aperte candidature progetto SA.MU.R.A.I.

Invio candidature entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2026

Selezionare e accompagnare nuovi talenti attraverso un percorso strutturato di crescita artistica e professionale: è questo l’obiettivo di SA.MU.R.A.I. – Salty Music Residenza Artistica Innovativa, un progetto gratuito di formazione e residenza musicale rivolto a giovani musicisti, cantanti e cantautori residenti o domiciliati in Toscana, tra i 18 e i 35 anni.

SA.MU.R.A.I. è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021/2027 e rientra tra le Residenze Artistiche Musicali sostenute da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La residenza sarà concepita come uno spazio di lavoro, ricerca e confronto, nella quiete della campagna toscana, in cui i selezionati potranno sviluppare i propri progetti artistici, rafforzare le competenze musicali e sperimentare dinamiche professionali legate alla produzione, alla performance dal vivo.

Cristina Manetti, Assessore regionale alla cultura e pari opportunità, ha commentato:

Con il bando SA.MU.R.A.I. la Regione Toscana rafforza il proprio impegno a sostegno dei giovani talenti e delle residenze artistiche come luoghi fondamentali di crescita, sperimentazione e professionalizzazione. Investire nella formazione musicale significa offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare la creatività in lavoro, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale contemporaneo del nostro territorio. SA.MU.R.A.I. rappresenta un’opportunità importante, gratuita e di qualità, che unisce residenza, formazione e confronto con grandi professionisti, inserendosi pienamente nella strategia regionale per l’autonomia e il futuro delle nuove generazioni.

Possono partecipare artisti tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati che intendano avviare un’attività nel settore musicale. Il percorso è gratuito ed è prevista una borsa di residenza.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 24 febbraio 2026, esclusivamente online attraverso il sito samurai-rmt.it.