Fontana della Marinella e CDN, interventi della task force decoro

Obiettivo: migliorare i servizi e la vivibilità delle zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nuovo intervento di pulizia, questa mattina, nella zona di via Marina a ridosso della Fontana della Marinella.

Le operazioni, effettuate periodicamente da personale Asia, di concerto con i Servizi Sociali e l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, hanno consentito la raccolta e lo smaltimento di una consistente quantità di siringhe e di effettuare il risanamento dell’area.

Sempre sul fronte del decoro urbano, da questo pomeriggio sono partite al Centro Direzionale una serie di attività di pulizia e bonifica che hanno interessato le aree di parcheggio sottostanti.

Le operazioni di riqualificazione – che hanno coinvolto i Servizi Sociali, ANM, ASIA e personale della Polizia Locale – si sono svolte in collaborazione con il consorzio Ge.Se.Ce.Di., che si adopera per garantire, al fianco del Comune, la cura e la sicurezza dell’area.

Le attività di pulizia delle aree di parcheggio e degli altri spazi del Centro Direzionale proseguiranno, con ulteriori interventi, nei prossimi giorni e, grazie alla collaborazione pubblico-privato, consentiranno di far fronte alle situazioni di maggiore criticità, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la vivibilità delle zone interessate.

Tutti gli interventi rientrano nel programma di azioni coordinate dal Tavolo permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello e voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, che coinvolge Assessorati, servizi comunali, municipalità, società partecipate, servizi sociali e la Polizia Municipale.