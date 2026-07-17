Fondo di solidarietà: Cuomo, Comuni a rischio dissesto finanziario

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

I dati diffusi da ANCI relativi ai ritardi nel trasferimento delle risorse dall’Amministrazione centrale dello Stato ai Comuni evidenziano una situazione grave e seria che rischia di compromettere la sostenibilità finanziaria degli Enti Locali e la loro capacità di fornire servizi ai cittadini.

Lo dichiara Vincenzo Cuomo, Assessore al Governo del territorio della Regione Campania, ex Sindaco di Portici e già Presidente di ANCI Campania.

L’Assessore Cuomo ha aggiunto:

Sono oltre 5.000 i Municipi che attendono risorse essenziali per la vita delle comunità; 3 miliardi e mezzo di euro in ritardo di oltre un mese che vengono sottratti a cittadini e imprese e costringono i Comuni a ritardare tutti i pagamenti con evidenti danni ai lavoratori, alle imprese ed ai servizi. Auspico un intervento immediato e risolutivo del Governo.