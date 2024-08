Fondi UE per alluvione 2023 Toscana, Giani su progressione istruttoria

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani dopo la notizia della proposta della Commissione europea di erogare 67,8 milioni alla Toscana per le inondazioni subite a novembre 2023.

Giani prosegue:

Ho avuto di recente un colloquio diretto con la commissaria per la coesione e le riforme Elisa Ferreira.

Ci auguriamo che si concluda in tempi brevi e in modo positivo il percorso partito in seguito alla richiesta sul fondo solidarietà UE per le calamità avanzata dalla Regione congiuntamente al Dipartimento di Protezione Civile nazionale, così da dare risposte concrete ai disagi subiti dai molti cittadini provati dall’alluvione e ai nostri territori.