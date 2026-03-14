Fondi per ulteriori interventi messa in sicurezza di Port’Alba a Napoli

La Giunta approva la delibera

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Le ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba saranno finanziate utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato.

La Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, Pier Paolo Baretta, ha approvato la proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 da sottoporre al Consiglio Comunale, per consentire la realizzazione dei lavori.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di restauro e messa in sicurezza della Porta Monumentale e dell’arco di passaggio su via Port’Alba, oggetto dell’Accordo di Collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli.

Il degrado strutturale del monumento, luogo identitario della città, ha richiesto l’installazione di elementi di protezione a tutela dell’incolumità pubblica e l’esecuzione di primi interventi urgenti, cui hanno fatto seguito quelli di restauro avviati lo scorso anno.

Durante le attività di restauro condotte dalla Soprintendenza sono emerse ulteriori criticità, tra cui il deterioramento delle murature di intersezione tra il Torrione e la Porta e l’ossidazione degli elementi metallici di ancoraggio degli apparati decorativi.

Queste condizioni hanno reso necessari nuovi interventi complementari, per un costo complessivo stimato in circa 176mila euro. Per tali opere è già stato approvato il progetto esecutivo.

Una parte della spesa sarà finanziata attraverso l’utilizzo di oneri concessori, mentre per la restante quota – 87mila euro – la Giunta propone al Consiglio Comunale l’utilizzo dell’avanzo vincolato derivante da fondi BOND e da economie su mutui.

L’intervento garantisce la prosecuzione del percorso di messa in sicurezza e di recupero della Porta Monumentale di Port’Alba, con l’obiettivo di preservare un bene di straordinario valore storico e culturale e restituirlo alla piena fruizione della cittadinanza e dei visitatori.