Fondi per riqualificare strutture Protezione Civile Guardistallo (PI)

Dalla Regione 650 mila euro cui si aggiunge il cofinanziamento del Comune di 100 mila euro

Contributo straordinario regionale di 650 mila euro per un intervento di riqualificazione ed ampliamento delle strutture polifunzionali a servizio della Protezione Civile del Comune di Guardistallo (PI).

Lo stabilisce una delibera che approva il relativo accordo di programma.

Al contributo regionale si aggiunge un cofinanziamento del Comune di 100 mila euro, portando la somma complessiva a 750 mila euro.

Il Presidente Eugenio Giani ha spiegato:

La sicurezza dei cittadini toscani è una delle priorità. Per consentire al Comune di Guardistallo di creare un nucleo logistico operativo, in grado di accogliere, custodire e gestire le popolazioni colpite da qualsiasi tipo di emergenza o minaccia, abbiamo disposto questo contributo straordinario che andrà ad aggiungersi alle risorse comunali. Già come stiamo facendo o abbiamo fatto in altri territori, la somma permetterà l’acquisto di mezzi, attrezzature e risorse all’avanguardia, fondamentali per prevenire e rispondere con efficacia a qualsiasi emergenza, dalla stabilità idrogeologica alla protezione antincendio.

La somma verrà utilizzata per tutta una serie di interventi destinati potenziare la capacità di risposta in caso di eventi calamitosi: un sistema di illuminazione pubblica dell’area sportiva e pavimentazione della stessa, ristrutturazione ed efficientamento degli spogliatoi esistenti, costruzione di nuovi spogliatoi e bagni, creazione di una superficie per elisoccorso, acquisto ed installazione di un modulo prefabbricato da utilizzare come centro di coordinamento di primo intervento, realizzazione di ulteriori aree di parcheggio, installazione di un sistema di riscaldamento e refrigerazione e di uno per la generazione autonoma di energia per l’intera area, abbattimento delle barriere architettoniche.

La progettazione è attualmente al livello di studio di fattibilità ed è in corso l’avvio della progettazione esecutiva. La conclusione dei lavori è prevista nel 2027.