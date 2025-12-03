Fondi per ripristino via della Cascina di Spedaletto a Montale (PT)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Via della Cascina di Spedaletto a Montale (PT) sarà ripristinata grazie a lavori di manutenzione straordinaria finanziati dalla Regione Toscana.

Il contributo di 750.000 euro, necessario per l’intervento, è stato deliberato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta, su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha spiegato:

Abbiamo deciso di sostenere il Comune di Montale per un intervento straordinario che va a sanare la situazione di dissesto in cui si trova ad oggi via della Cascina di Spedaletto e, per farlo, abbiamo predisposto uno specifico contributo, inserito in una variazione del bilancio di previsione 2025/2027.

La Regione si è distinta negli ultimi cinque anni per la sua attenzione alle esigenze dei Comuni e la sua volontà di essere al fianco delle amministrazioni comunali, aiutandole e sostenendole secondo le proprie competenze e possibilità.

Il Comune di Montale ha ritenuto strategico questo intervento e grazie alle risorse stanziate potrà adesso realizzarlo.