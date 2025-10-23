Fondazione Vassallo: Cassazione conferma gravi indizi, verità più vicina

Riceviamo e pubblichiamo.

La decisione della Corte di Cassazione segna un nuovo passo importante nel percorso verso la verità sull’omicidio di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore di Pollica (SA), ucciso il 5 settembre 2010.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Lazzaro Cioffi e Giovanni Cipriano, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti.

Le misure cautelari sono state annullate per un vizio di forma, e non per questioni di merito, con rinvio al Tribunale del Riesame per un nuovo esame complessivo degli elementi indiziari.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore accoglie la decisione con fiducia e senso di responsabilità, sottolineando come la Cassazione abbia ribadito la solidità del quadro accusatorio.

La Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati nell’omicidio di nostro fratello Angelo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, esprimendosi chiaramente: ‘Ci sono gravi indizi’.

Durante questi mesi attorno al giudizio della Cassazione si è creata molta enfasi, ma i fatti sono nelle 80.000 pagine elaborate dalla Procura Antimafia di Salerno. Nessuno le ha lette completamente, nemmeno i giornalisti.

Noi siamo tranquilli, semplicemente perché sappiamo chi ha fatto le indagini: la Dott.ssa Rosa Volpe, il Dott. Marco Colamonici e il Dott. Giuseppe Borrelli.

Tante volte abbiamo incontrato questi uomini dello Stato e mai, e poi mai, abbiamo avuto il minimo dubbio sul loro operato.

Voi pensate che queste personalità possano mettere a rischio il proprio modo di essere Stato? Non avete capito niente.