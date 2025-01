Fondazione Super Sud: Oltre 250 persone per ‘Il Giocattolo Sospeso’

Riceviamo e pubblichiamo.

Un trionfo di solidarietà e condivisione ha segnato il successo dell’iniziativa ‘Il Giocattolo Sospeso’, che nel giorno dell’Epifania ha portato gioia a più di mille bambini ricoverati in dieci ospedali pediatrici della Campania.

Grazie all’impegno della Fondazione Super Sud, presieduta da Giovanni D’Avenia, del Banco Alimentare diretto da Roberto Tuorto, della Fondazione Arte Mangone, del Distretto Rotary 2101, del Distretto Lions 108YA e dell’Officina Culturale di Fisciano (SA), i piccoli hanno ricevuto calze della Befana, set LEGO Creator e set LEGO Star Wars.

Questa meravigliosa iniziativa, resa possibile dal supporto di LEGO, è il risultato di una serata solidale che ha coinvolto oltre 250 partecipanti presso la sede del Banco Alimentare di Fisciano.

L’evento, moderato dalla giornalista Barbara Landi, è stato un’occasione per celebrare il potere della solidarietà e ricordare che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare, ha espresso con emozione l’importanza di dare speranza, non solo con il cibo, ma anche con gesti concreti di vicinanza:

Ma il sorriso di un bambino è il simbolo più puro di speranza per tutti noi.

Attraverso la nostra rete di oltre 400 organizzazioni caritative, aiutiamo circa 228.000 persone in Campania.

Oggi lo facciamo con un giocattolo, perché donare un sorriso a un bambino in ospedale è un atto che va oltre il materiale: è un segno di attenzione, di cura.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha sottolineato il valore umano e simbolico dell’iniziativa, collegandolo alla missione della sua fondazione:

Nicola Arpaia, Vicepresidente della Fondazione Arte Mangone, ha spiegato l’impegno della fondazione, arricchendolo di un gesto speciale:

Il Maestro Fernando Mangone ci ha insegnato che l’arte non è solo bellezza, ma anche un mezzo per aiutare chi è in difficoltà.

Donare un’opera all’asta per sostenere i bambini è un modo per trasformare l’arte in solidarietà concreta.

Questa serata è la testimonianza che l’unione tra cultura e impegno sociale può dare risultati straordinari.