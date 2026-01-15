Fondazione Sanlorenzo lancia II edizione del Bando Oltremare

Tornano le borse di studio per gli studenti delle piccole isole italiane. Scadenza il 18 febbraio per candidarsi a due tipologie di sostegno

Dopo il tutto esaurito della prima edizione, che ha registrato l’assegnazione completa delle borse disponibili in tempi rapidissimi, Fondazione Sanlorenzo rilancia e rafforza il proprio impegno per il diritto allo studio con la seconda edizione del Bando Oltremare.

Il programma mette a disposizione 8 nuove borse di studio, portando a 16 il numero complessivo di studenti sostenuti per l’anno scolastico 2025/2026.

Il bando è rivolto agli studenti residenti nelle piccole isole italiane – tra Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana – che frequentano, o stanno per iniziare, un percorso di scuola superiore sulla terraferma o nelle isole maggiori.

Le borse di studio contribuiscono a coprire le spese di alloggio e trasporto, spesso molto onerose per le famiglie insulari, offrendo ai ragazzi la possibilità di proseguire gli studi senza che la distanza diventi un ostacolo insormontabile.

Gli assegnatari della prima edizione sono stati quasi tutti siciliani: giovanissimi studenti di Ustica, Pantelleria, Lampedusa con l’eccezione di una borsa “toscana” arrivata a Capraia, che potranno rinnovare la borsa fino al completamento degli studi superiori.

Una novità della seconda edizione è l’introduzione di due differenti tipologie di sostegno, pensate per adattarsi meglio alle diverse situazioni abitative degli studenti:

• una borsa completa da 4.000 euro, destinata a chi vive in convitto o in un alloggio in affitto durante l’anno scolastico;

• una borsa parziale da 2.500 euro, rivolta agli studenti ospitati da parenti o amici e che quindi non sostengono costi di affitto.

Cecilia Perotti, che guida la Fondazione insieme al fratello Cesare e al padre Massimo, racconta:

Per molti ragazzi delle isole minori, l’ingresso alle scuole superiori coincide con un vero e proprio salto nel vuoto: lasciare casa, affrontare lunghi spostamenti e costi importanti già in giovane età. Il successo immediato della prima edizione e i sogni che hanno riempito le lettere di richiesta fondi ci hanno confermato quanto questo strumento sia necessario. Con il Bando Oltremare vogliamo continuare a rimuovere barriere e offrire pari opportunità. Investire in un giovane significa investire nel futuro di un’intera comunità.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella mission della Fondazione Sanlorenzo, da sempre impegnata nella promozione dell’accesso all’istruzione, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel sostegno ai territori più fragili e periferici.

Le candidature per la seconda edizione del Bando Oltremare possono essere presentate entro il 18 febbraio attraverso il sito della Fondazione: https://sanlorenzofondazione.org/bando/bando-oltremare-ii-edizione/.

Fondazione Sanlorenzo

La Fondazione Sanlorenzo nasce nel 2021 dalla volontà dei suoi fondatori, Massimo Perotti insieme ai figli Cecilia e Cesare, di sostenere quelle comunità che più̀ di tutte affondano nel mare le proprie radici, ovvero le piccole isole italiane.

L’obiettivo è colmare il divario con la terraferma mettendo a disposizione strumenti e opportunità per preservare e valorizzare il patrimonio socio-culturale, economico e ambientale di queste terre.

La Fondazione concentra il proprio impegno su tre ambiti di intervento prioritari. Educazione e crescita, attraverso progetti rivolti agli studenti delle isole, come ‘La Lettura non isola’, un laboratorio di scrittura creativa che promuove gemellaggi tra scuole della terraferma e delle isole, e il Bando ‘Oltremare’, che offre borse di studio a chi deve proseguire gli studi superiori dell’obbligo fuori dal proprio territorio.

Innovazione e impresa, con percorsi e strumenti di sostegno rivolti a realtà locali, per promuovere e sostenere iniziative che generino valore sociale ed economico oltre la stagionalità turistica.

Infrastrutture essenziali, infine, con azioni mirate a migliorare l’accesso a servizi fondamentali come sanità e istruzione, per garantire condizioni di equità e pari diritti ai cittadini delle piccole isole.