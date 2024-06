Fondazione Real Sito di Carditello e Agrorinasce insieme per legalità

Riceviamo e pubblichiamo.

Fondazione Real Sito di Carditello e Agenzia Agrorinasce, società partecipata dalla Regione e dai sei Comuni della Provincia di Caserta e di Napoli, insieme nel segno della legalità e della valorizzazione del territorio.

Siglato, presso il Real Sito di Carditello, il nuovo ‘Protocollo d’intesa tra Agrorinasce e la Fondazione Real Sito di Carditello’, che si propone di consolidare la collaborazione tra i due Enti con l’obiettivo di programmare attività culturali e formative per cittadini e visitatori.

Firmata, inoltre, un’importante convenzione che rende Agrorinasce la Centrale Unica di Committenza per il Real Sito di Carditello, con l’estensione del Protocollo di legalità – volto a rafforzare la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel circuito economico che ruota attorno alla valorizzazione dei beni confiscati – anche ai beni culturali e ambientali di particolare pregio e valore.

Maurizio Maddaloni, Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, afferma:

Due accordi decisivi per lo sviluppo del territorio e per il definitivo riscatto di Carditello che ha tutte le potenzialità per affermarsi come hub di imprese culturali, agricole e turistiche.

Una partnership, fortemente voluta dalla governance della Fondazione, in vista dell’imminente avvio di nuovi cantieri di restauro nella Reggia di Carditello e dell’inizio dei lavori di recupero sul complesso agricolo La Balzana, confiscato a Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti, affidato proprio ad Agrorinasce.

Un progetto ambizioso, con un elevato valore simbolico ed economico, destinato a diventare un Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania, confermando la vocazione agricola della Campania Felix e del Real Sito di Carditello – prima Tenuta di caccia e poi fattoria agricola sperimentale – nella direzione tracciata dall’illuminata dinastia borbonica.

Giovanni Allucci, Amministratore delegato Agrorinasce, dichiara:

Oltre alla Balzana, l’Agenzia Agrorinasce amministra più di 150 tra terreni e beni immobili confiscati alla camorra, molti dei quali già attivi, alcuni con lavori in corso e altri ancora con finanziamenti approvati.

Beni confiscati che, a loro volta, coinvolgono oltre 60 soggetti gestori per le più disparate attività sociali, culturali e produttive.

Elena Giordano, Presidente di Agrorinasce scrl, Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, spiega:

Agrorinasce è una realtà che opera non solo per la valorizzazione dei beni confiscati, ma anche per la rigenerazione urbana e ambientale, nonché per la crescita culturale ed economica dell’area dei Comuni soci.

In particolare, miriamo a creare connessioni tra i punti nodali della crescita territoriale, quali la Reggia di Carditello e la Balzana, e l’accordo stipulato oggi ne è una dimostrazione.

Un passo in avanti per la legalità e per lo sviluppo culturale.